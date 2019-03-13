Веханен: Кубок Гагарина с «Ак Барсом» был похож на сказку, невероятная команда

Знаменитый финский голкипер Петри Веханен поделился воспоминаниями от игры в КХЛ. Веханен дебютировал в КХЛ в «Нефтехимике», выиграл Кубок Гагарина с «Ак Барсом» и проиграл в финале плей-офф с пражским «Львом».

«Я немного нервничал перед поездкой в Россию. Мне было трудновато, так как только Евгений Нурисламов говорил в команде на английском, ещё и интернет был не таким быстрым, как сейчас. Тяжело было всё время быть на связи с семьёй. «Нефтехимик» показал себя как хорошая организация, мы провели неплохой сезон.

«Ак Барс» — невероятная команда, я пришёл по ходу сезона и был потрясен тем, как мне удалось быстро влиться в коллектив. Плюс здесь были финские игроки, что сделало адаптацию лёгкой. Мы выиграли ещё один Кубок Гагарина… Вообще, всё это было похоже на сказку.

Сезон-2013/14? Это был самый весёлый год в моей карьере. Несколько финнов, шведов, североамериканцев, чехи. Мне очень нравилось в Праге, я люблю такие города в центральной Европе. Очень жаль, что мы не выиграли Кубок Гагарина, но я рад, что Джастин Азеведу и Иржи Секач всё же смогли это сделать с «Ак Барсом», — цитирует Веханена официальный сайт КХЛ.