Вайсфельд: в регулярном чемпионате тройка Шипачёва выглядела сильнее

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева», эксперт КХЛ ТВ Леонид Вайсфельд поделился мнением о серии второго раунда плей-офф КХЛ между ЦСКА и московским «Динамо».

«Я тоже считаю, что ЦСКА — фаворит. Другое дело, что «Динамо» побьётся и не отдаст серию просто так. У ЦСКА лучше подбор исполнителей, начнём с этого. Как они играли в регулярке, так и сейчас будут продолжать. Я не думаю, что тактика команды сильно изменится. Да и смысл меняться? У «армейцев» всё хорошо. У Игоря Никитина сбалансированная команда, одна из лучших в лиге по составу.

Если сильно сыграет вратарь Александр Ерёменко, как это было в первом раунде, то это тоже поможет бело-голубым. Те же Кагарлицкий с Шипачёвым могут выдать сильные матчи. Главное, чтобы они были в хорошей форме. Тогда это станет козырем «Динамо». В регулярном чемпионате тройка Шипачёва действительно выглядела сильнее», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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