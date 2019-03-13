Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — ХК «Динамо» М. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сочи» продлил контракт с Сергеем Зубовым по схеме «1+1»

«Сочи» продлил контракт с Сергеем Зубовым по схеме «1+1»
Хоккей / КХЛ

Контракт с главным тренером ХК «Сочи» Сергеем Зубовым продлён по схеме «один плюс один», сообщил генеральный директор «леопардов» Сергей Воропаев.

«Контракт продлён по схеме «один + один». Других кандидатов не рассматривали», — сказал Воропаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В октябре 2015 года Зубов был назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера СКА. В ноябре 2015 года был утверждён на посту главного тренера. Под его руководством питерская команда стала шестой на Западе в регулярном чемпионате КХЛ, после чего добрались до полуфинала Кубка Гагарина.

В 2017 году Зубов возглавил «Сочи». В двух сезонах подряд южане пробивались в плей-офф КХЛ, однако ни разу не прошли барьер первого раунда. В этом сезоне «Сочи» проиграл «Локомотиву» (2-4).

Воропаев: работой Зубова доволен, но «Сочи» мог добиться большего
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент