«Сочи» продлил контракт с Сергеем Зубовым по схеме «1+1»

Контракт с главным тренером ХК «Сочи» Сергеем Зубовым продлён по схеме «один плюс один», сообщил генеральный директор «леопардов» Сергей Воропаев.

«Контракт продлён по схеме «один + один». Других кандидатов не рассматривали», — сказал Воропаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В октябре 2015 года Зубов был назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера СКА. В ноябре 2015 года был утверждён на посту главного тренера. Под его руководством питерская команда стала шестой на Западе в регулярном чемпионате КХЛ, после чего добрались до полуфинала Кубка Гагарина.

В 2017 году Зубов возглавил «Сочи». В двух сезонах подряд южане пробивались в плей-офф КХЛ, однако ни разу не прошли барьер первого раунда. В этом сезоне «Сочи» проиграл «Локомотиву» (2-4).