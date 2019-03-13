Воропаев: все задолженности перед игроками в ХК «Сочи» закрыты

Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев рассказал о финансовой ситуации в черноморском клубе.



«Вопрос по задолженностям перед игроками в ХК «Сочи» закрыт, что касается финансовых гарантий на следующий сезон, то клуб всегда предоставляет все требуемые документы в лигу в установленные сроки. В этом году ничего в этом смысле не изменилось.



Продление контрактов с лидерами клуба? Сейчас не могу касаться персоналий, поскольку не по всем есть окончательные коллегиальные решения. По Барулину тоже ничего не могу сказать, по вратарям нет окончательного решения. Это одна из самых сложных тем», — сказал Воропаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

«Леопарды» завершили выступление в Кубке Гагарина — 2019, уступив в первом раунде «Локомотиву» со счётом 2-4.