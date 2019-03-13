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Воропаев — о Кочеткове в СКА: на данный момент такой вариант не обсуждался

Воропаев — о Кочеткове в СКА: на данный момент такой вариант не обсуждался
Хоккей / КХЛ

Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев поделился мнением о будущем голкипера Петра Кочеткова, признанного лучшим вратарём молодёжного чемпионата мира—2019.

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«Продажа прав Кочеткова в СКА? На данный момент никаких вариантов не обсуждалось. Будет ли сделана на него ставка, если останется в ХК «Сочи»? Это дело профильных специалистов, и решение прежде всего будет за тренером вратарей и главным тренером. Не открою Америки — тема вратарей очень тонкая, особенно в отношении молодых. Здесь важно прежде всего не навредить их развитию. Практика же показывает, что всё может быть. Коновалов вот заиграл в «Локомотиве». Возможно, сможет и Кочетков», — сказал Воропаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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