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Георгиев: надо идти по стопам Василевского и потихоньку становиться лучшим в НХЛ

Георгиев: надо идти по стопам Василевского и потихоньку становиться лучшим в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев оценил вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.

«К своим 24 годам Василевский уже один из лучших голкиперов лиги. Я слышал, что он очень усердно работает. Это хорошая мотивация для остальных молодых российских голкиперов. Надо идти по его стопам и потихоньку становиться лучшим в лиге», — цитирует Георгиева официальный сайт НХЛ.

В феврале Василевский вышел на первое место в истории «молний» по количеству сухих матчей. Россиянин оформил 18-й шат-аут и обошёл Бена Бишопа. В начале марта уроженец Тюмени четвёртым из вратарей НХЛ одержал 30 побед в нынешнем сезоне.

В сезоне-2018/19 Василевский провёл 44 матча, одержав 32 победы. Андрей отражает 93,1% бросков, пропуская по 2,23 шайбы в среднем за игру.

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