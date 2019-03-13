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Сушинский: тренерский штаб «Авангарда» целыми днями разбирает игры «Барыса»

Сушинский: тренерский штаб «Авангарда» целыми днями разбирает игры «Барыса»
Хоккей / КХЛ

Президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Барысом».

«Наш тренерский штаб работает целыми днями, занимаясь разборами игр «Барыса» в этом сезоне, в том числе и против «Авангарда» в регулярке. От противостояния с «Барысом» жду красивого хоккея, но как всё сложится на практике, покажет время. Можно играть в некрасивый хоккей, но добиваться результата.

Для меня без разницы, выиграем мы 1:0 или 10:0. Самое главное — добиться победы. Тем более в нынешнем плей-офф, где всего три серии в первом раунде закончились со счётом 4:0. В остальных парах была интересная борьба. Так что уровень хоккея растёт, и ни с одним из соперников матчи не складываются просто», — приводят слова Сушинского «Известия».

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