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Скабелка: скорее всего, Старченко и Даллман пропустят остаток сезона

Скабелка: скорее всего, Старченко и Даллман пропустят остаток сезона
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка рассказал о кадровой ситуации в команде перед серией второго раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом».

«Старченко мы не увидим. Он улетел в Москву на обследование, но, скорее всего, вряд ли поможет уже в этом сезоне. Даллман, скорее всего, тоже уже не вернётся в нынешнем сезоне. Но ещё раз повторю: это чисто, как говорится, житейские моменты. Семейная ситуация.

Сильно ничего за два дня не изменилось. Первая тренировка на льду — мы дали ребятам два дня на восстановление. Первый день полностью выходным был, вчера собрались, поговорили по сопернику, провели тренировку в тренажёрном зале. И с сегодняшнего дня ведём уже непосредственно ледовую подготовку к серии с «Авангардом», — приводит слова Скабелки sports.kz.

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