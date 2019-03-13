Купер: Василевский умеет маскировать недостатки полевых игроков

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высоко оценил игру российского вратаря команды Андрея Василевского.



«Нашим фанатам повезло видеть в последние шесть лет, как сначала Бишоп, а затем Василевский стали большой частью успеха команды. Голкиперы могут замаскировать немало недостатков полевых игроков, и оба названных голкипера умеют это делать. Василевский пришёл в эту лигу в очень молодом возрасте, взял у Бишопа эстафетную палочку и продолжил его дело», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.



В феврале Василевский вышел на первое место в истории «молний» по количеству сухих матчей. Россиянин оформил 18-й шат-аут и обошёл Бена Бишопа. В сезоне-2018/19 Василевский провёл 44 матча, одержав 32 победы. Андрей отражает 93,1% бросков, пропуская по 2,23 шайбы в среднем за игру.

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