СКА — «Локомотив»: Салак займёт место в воротах «железнодорожников»

СКА и «Локомотив» определились с составами на первый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Игра состоится сегодня, 13 марта, начало – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



СКА:



Хелльберг (Шестёркин);

Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Плотников;

Хафизуллин – Белов, Кузьменко – Прохоркин – Барабанов;

Токранов – Рундблад, Якупов – Коскиранта – Карпов;

Зуб, Каблуков – Мальцев – Тихонов, Морозов.



«Локомотив»:



Салак (Коновалов);

Рафиков — Накладал, Аверин — Алексеев — Санников;

Кутузов — Мисюль, Юртайкин — Коротков — Локтионов;

Черепанов — Осипов, Ильенко — Красковский — Коршков;

Елесин, Каюмов — Иванов — Козун, Апальков.

Воробьёв: надеюсь, у творчества есть преимущество перед механическим хоккеем