СКА — «Локомотив»: Салак займёт место в воротах «железнодорожников»

СКА и «Локомотив» определились с составами на первый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Игра состоится сегодня, 13 марта, начало – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
СКА:
Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Плотников;
Хафизуллин – Белов, Кузьменко – Прохоркин – Барабанов;
Токранов – Рундблад, Якупов – Коскиранта – Карпов;
Зуб, Каблуков – Мальцев – Тихонов, Морозов.
«Локомотив»:
Салак (Коновалов);
Рафиков — Накладал, Аверин — Алексеев — Санников;
Кутузов — Мисюль, Юртайкин — Коротков — Локтионов;
Черепанов — Осипов, Ильенко — Красковский — Коршков;
Елесин, Каюмов — Иванов — Козун, Апальков.
Воробьёв: надеюсь, у творчества есть преимущество перед механическим хоккеем
Квартальнов: у СКА нет слабых мест, «Локомотив» будет доставать резервы из себя