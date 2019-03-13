Судьи отменили гол «Мамонтов Югры» в овертайме, те уже отмечали победу в серии

«Мамонты Югры» провели третий матч серии первого раунда плей-офф Молодёжной хоккейной лиги с «Белыми Медведями».
Основное время закончилось со счётом 1:1, и судьба противостояния решалась в овертайме. «Мамонты Югры» забросили шайбу и уже праздновали победу в серии, поскольку одержали победы в предыдущих двух матчах.
Вся команда гостей вышла на лёд, вратарь хозяев уехал на лавку, а комментатор поблагодарил «Белых Медведей» за сезон.
Хозяева сделали запрос на помеху вратарю, и арбитры отменили гол. Через две минуты «Белые Медведи» забили гол, и судейская бригада засчитала его, несмотря на запрос тренерского штаба гостей.
Счёт в серии до трёх побед — 2-1 в пользу «Мамонтов Югры».
Посмотреть видео эпизода с незасчитанным голом можно в YouTube с отметки 2:40.30.