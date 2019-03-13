Скабелка: «Авангард» допускает мало ошибок, но у него есть свои слабые места

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом».



«Мы провели четыре игры с «Авангардом» — и в начале сезона, и в конце его встречались. Команда действует в таком агрессивном ключе. Много работает, мало допускает ошибок.



Мы с этой командой играли — трижды сыграли вничью, в одном матче уступили, ведя со счётом 3:0. Поэтому все игры с этим соперником у нас были напряжёнными, достаточно равными. Думаю, что здесь нюансы будут решать многое.



«Авангард», конечно, сильная команда, но у неё есть свои слабые места, которые мы попытаемся использовать. «Барыс» провёл на три матча больше, чем «Авангард», но я не думаю, что они какую-то существенную роль сыграют. У нас было достаточно времени, чтобы восстановиться и подготовиться к этой серии», — приводит слова наставника Sports.kz.

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