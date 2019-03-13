СКА — «Локомотив»: Елизавета Туктамышева провела символическое вбрасывание

Чемпионка мира и Европы 2015 года, российская фигуристка Елизавета Туктамышева провела символическое вбрасывание перед первым матчем серии второго раунда плей-офф СКА — «Локомотив», сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Команды вышли на лёд в следующих составах:

СКА:



Хелльберг (Шестёркин);

Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Плотников;

Хафизуллин – Белов, Кузьменко – Прохоркин – Барабанов;

Токранов – Рундблад, Якупов – Коскиранта – Карпов;

Зуб, Каблуков – Мальцев – Тихонов, Морозов.



«Локомотив»:



Салак (Коновалов);

Рафиков — Накладал, Аверин — Алексеев — Санников;

Кутузов — Мисюль, Юртайкин — Коротков — Локтионов;

Черепанов — Осипов, Ильенко — Красковский — Коршков;

Елесин, Каюмов — Иванов — Козун, Апальков.

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Посмотреть фото можно в «твиттере» СКА.