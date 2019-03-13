СКА — «Локомотив»: Елизавета Туктамышева провела символическое вбрасывание

Чемпионка мира и Европы 2015 года, российская фигуристка Елизавета Туктамышева провела символическое вбрасывание перед первым матчем серии второго раунда плей-офф СКА — «Локомотив», сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Команды вышли на лёд в следующих составах:
СКА:
Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Плотников;
Хафизуллин – Белов, Кузьменко – Прохоркин – Барабанов;
Токранов – Рундблад, Якупов – Коскиранта – Карпов;
Зуб, Каблуков – Мальцев – Тихонов, Морозов.
«Локомотив»:
Салак (Коновалов);
Рафиков — Накладал, Аверин — Алексеев — Санников;
Кутузов — Мисюль, Юртайкин — Коротков — Локтионов;
Черепанов — Осипов, Ильенко — Красковский — Коршков;
Елесин, Каюмов — Иванов — Козун, Апальков.
Посмотреть фото можно в «твиттере» СКА.