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Яковлев: сделаю всё, чтобы реализовать мечту. Готов сыграть на любой позиции

Яковлев: сделаю всё, чтобы реализовать мечту. Готов сыграть на любой позиции
Хоккей / НХЛ

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Яковлев рассказал о разнице между НХЛ и КХЛ, а также отметил сложности, с которыми ему пришлось столкнуться за океаном.

«Я буду играть везде, где скажет тренер, даже вратарём. Играть в НХЛ — моя мечта. Сделаю всё, что от меня потребуется, чтобы она сбылась. В НХЛ и КХЛ различаются скорость и интенсивность игры, потому что здесь намного меньше пространства.

В НХЛ очень много мелочей, к которым надо относиться очень серьёзно. В «Дэвилз» мне нравится всё, хотя с языком пока есть сложности, но я стараюсь. Общение на льду меня не слишком беспокоит, потому что хоккейный язык везде одинаков», — приводит слова Яковлева официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне 27-летний россиянин провёл 22 игры и набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности «–6».

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