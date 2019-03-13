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Ал. Василевский: «Автомобилист» хочет добраться до финала конференции

Ал. Василевский: «Автомобилист» хочет добраться до финала конференции
Хоккей / КХЛ

Защитник «Автомобилиста» Алексей Василевский отметил, что команда серьёзно готовится к серии второго раунда плей-офф с «Салаватом Юлаевым». Первый матч полуфинала Восточной конференции состоится завтра, 14 марта.

«Серьёзно готовимся к серии, в перерыве между раундами проводили интенсивные тренировки. В любом случае намерены играть на победу. Хотим добраться до финала конференции. В плей-офф все соперники сильны, поэтому даже не имеет значения, кто против нас будет играть, — к серии с любым клубом нужно быть максимально готовым», — приводят слова Василевского «Известия».

В первом раунде плей-офф «Автомобилист» обыграл «Трактор» со счётом 4-0, а «Салават» переиграл в шести матчах хоккеистов «Металлурга».

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