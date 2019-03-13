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ЦСКА — «Динамо»: гости впервые в плей-офф пропустили гол в меньшинстве

ЦСКА — «Динамо»: гости впервые в плей-офф пропустили гол в меньшинстве
Хоккей / КХЛ

Нападающий ЦСКА Линден Вей отправил шайбу в ворота голкипера «Динамо» Александра Ерёменко в первом матче серии второго раунда плей-офф. Форвард отметился голом при счёте 2:1 в пользу «армейцев».

Бело-голубые впервые в нынешнем розыгрыше плей-офф пропустили гол в меньшинстве — ЦСКА реализовал численный перевес после удаления Микса Индрашиса за подножку. Подопечные Владимира Крикунова не пропустили ни одного гола в меньшинстве в серии первого раунда с «Йокеритом» (4-2).

Команды вышли на матч в следующих составах:

ЦСКА

Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Скотт;
Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;
Слепышев — Светлаков — Телегин.

«Динамо» М

Ерёменко (Бочаров);
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Тарасов;
Хиетанен — Чайковски, Брюквин — Закриссон — Индрашис;
Миронов — Койвисто, Моисеев — Мозер — Макаров;
Зайцев — Пепеляев, Муранов — Игумнов — Ефремов.

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Посмотреть видео гола Вея можно на официальном сайте КХЛ.

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