ЦСКА — «Динамо»: гости впервые в плей-офф пропустили гол в меньшинстве

Нападающий ЦСКА Линден Вей отправил шайбу в ворота голкипера «Динамо» Александра Ерёменко в первом матче серии второго раунда плей-офф. Форвард отметился голом при счёте 2:1 в пользу «армейцев».



Бело-голубые впервые в нынешнем розыгрыше плей-офф пропустили гол в меньшинстве — ЦСКА реализовал численный перевес после удаления Микса Индрашиса за подножку. Подопечные Владимира Крикунова не пропустили ни одного гола в меньшинстве в серии первого раунда с «Йокеритом» (4-2).



Команды вышли на матч в следующих составах:

ЦСКА



Сорокин (Юханссон);

Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Скотт;

Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;

Слепышев — Светлаков — Телегин.



«Динамо» М



Ерёменко (Бочаров);

Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Тарасов;

Хиетанен — Чайковски, Брюквин — Закриссон — Индрашис;

Миронов — Койвисто, Моисеев — Мозер — Макаров;

Зайцев — Пепеляев, Муранов — Игумнов — Ефремов.

Пашков: «Динамо» сможет дать бой ЦСКА, нужно ровное судейство и настрой

Посмотреть видео гола Вея можно на официальном сайте КХЛ.