Результаты игрового дня плей-офф в ВХЛ

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Было сыграно две встречи.

Тюменский «Рубин» уступил в овертайме со счётом 1:2 московской «Звезде». Победу гостям принёс Лев Комиссаров, отметившийся дублем. Единственный гол в составе «Рубина» забил Константин Фаст. Московская команда сравняла счёт в серии — 1-1.

Альметьевский «Нефтяник» одержал вторую победу в серии с «Сарыаркой». Вторая игра серии закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Заброшенными шайбами отметились Всеволод Ястребков, Ярослав Альшевский и Денис Ляпустин.

В других сериях второго раунда плей-офф «Торос» одержал две победы в матчах с «Зауральем», а «СКА-Нева» выигрывает у «Сокола» со счётом 2-0.

Календарь плей-офф Высшей хоккейной лиги