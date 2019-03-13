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Результаты игрового дня плей-офф в ВХЛ

Результаты игрового дня плей-офф в ВХЛ
Хоккей / ВХЛ

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Было сыграно две встречи.

Тюменский «Рубин» уступил в овертайме со счётом 1:2 московской «Звезде». Победу гостям принёс Лев Комиссаров, отметившийся дублем. Единственный гол в составе «Рубина» забил Константин Фаст. Московская команда сравняла счёт в серии — 1-1.

ВХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 2-й матч
13 марта 2019, среда. 18:00 МСК
Рубин
Тюмень
1 : 2
0:0, 1:0, 0:1, 0:1
Звезда
Москва
1:0 – Фаст (Комаристый, Князев) – 32:13 (5x5), 1:1 – Комиссаров (Мокин, Антипов) – 56:45 (5x5), 1:2 – Комиссаров (Антипов) – 70:11 (4x5)

Альметьевский «Нефтяник» одержал вторую победу в серии с «Сарыаркой». Вторая игра серии закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Заброшенными шайбами отметились Всеволод Ястребков, Ярослав Альшевский и Денис Ляпустин.

ВХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 2-й матч
13 марта 2019, среда. 18:30 МСК
Нефтяник
Альметьевск
3 : 0
0:0, 1:0, 2:0
Сарыарка
Караганда
1:0 – Ястребков (Ляпустин) – 37:27 (4x5), 2:0 – Альшевский (Альшевский, Мокин) – 40:55 (5x5), 3:0 – Ляпустин (Ястребков) – 48:50 (5x5)

В других сериях второго раунда плей-офф «Торос» одержал две победы в матчах с «Зауральем», а «СКА-Нева» выигрывает у «Сокола» со счётом 2-0.

Календарь плей-офф Высшей хоккейной лиги

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