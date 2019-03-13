СКА одержал минимальную победу в игре с «Локомотивом», счёт в серии — 1-0

СКА встречался с «Локомотивом» в первом матче полуфинальной серии Западной конференции. Игра состоялась в Санкт-Петербурге и закончилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
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Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, при этом СКА перебросал соперника со счётом 14-9. Второй игровой отрезок также оказался безголевым, а голкипер «армейцев» Магнус Хелльберг отразил 19 бросков. Хозяева вышли вперёд на 7-й минуте третьего периода благодаря Давиду Рундбладу, реализовавшему численный перевес после удаления Максима Осипова.
Питерский клуб повел в серии до четырёх побед со счётом 1-0. Вторая игра пройдёт в Санкт-Петербурге 15 марта.
Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.