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СКА одержал минимальную победу в игре с «Локомотивом», счёт в серии — 1-0

СКА одержал минимальную победу в игре с «Локомотивом», счёт в серии — 1-0
Хоккей / КХЛ

СКА встречался с «Локомотивом» в первом матче полуфинальной серии Западной конференции. Игра состоялась в Санкт-Петербурге и закончилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

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Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, при этом СКА перебросал соперника со счётом 14-9. Второй игровой отрезок также оказался безголевым, а голкипер «армейцев» Магнус Хелльберг отразил 19 бросков. Хозяева вышли вперёд на 7-й минуте третьего периода благодаря Давиду Рундбладу, реализовавшему численный перевес после удаления Максима Осипова.

Питерский клуб повел в серии до четырёх побед со счётом 1-0. Вторая игра пройдёт в Санкт-Петербурге 15 марта.

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КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
13 марта 2019, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
1 : 0
0:0, 0:0, 1:0
Локомотив
Ярославль
1:0 – Рундблад (Якупов, Коскиранта) – 46:16 (5x4)

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

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