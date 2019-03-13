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ЦСКА уверенно обыграл «Динамо» и повёл в серии со счётом 1-0

ЦСКА уверенно обыграл «Динамо» и повёл в серии со счётом 1-0
Хоккей / КХЛ

ЦСКА встречался с московским «Динамо» в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Игра прошла на площадке «армейцев» и закончилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

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Подопечные Игоря Никитина открыли счёт уже на 4-й минуте стараниями Кирилла Капризова. «Армейцы» укрепили преимущество в концовке периода благодаря голу Михаила Григоренко, на что гости ответили голом Михала Чайковски после перерыва. Хозяева снова увеличили преимущество до двух шайб после того, как Линден Вей реализовал численный перевес. В третьем игровом отрезке ЦСКА забросил четвёртую шайбу усилиями Никиты Нестерова.

«Армейцы» повели в серии до четырёх побед со счётом 1-0. Вторая игра пройдёт на арене команды Никитина 15 марта.

И целого Ерёменко мало. ЦСКА вообще можно остановить?
«Динамо» проиграло 1:4, и это оно ещё легко отделалось.
КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
13 марта 2019, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
4 : 1
2:0, 1:1, 1:0
Динамо М
Москва
1:0 – Капризов (Робинсон, Блажиевский) – 03:11 (5x5), 2:0 – Григоренко – 18:24 (5x5), 2:1 – Чайковски (Закриссон, Индрашис) – 21:15 (5x5), 3:1 – Вей (Окулов, Нестеров) – 29:58 (5x4), 4:1 – Нестеров (Окулов, Шалунов) – 41:42 (5x5)

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

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