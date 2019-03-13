ЦСКА уверенно обыграл «Динамо» и повёл в серии со счётом 1-0

ЦСКА встречался с московским «Динамо» в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Игра прошла на площадке «армейцев» и закончилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

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Подопечные Игоря Никитина открыли счёт уже на 4-й минуте стараниями Кирилла Капризова. «Армейцы» укрепили преимущество в концовке периода благодаря голу Михаила Григоренко, на что гости ответили голом Михала Чайковски после перерыва. Хозяева снова увеличили преимущество до двух шайб после того, как Линден Вей реализовал численный перевес. В третьем игровом отрезке ЦСКА забросил четвёртую шайбу усилиями Никиты Нестерова.



«Армейцы» повели в серии до четырёх побед со счётом 1-0. Вторая игра пройдёт на арене команды Никитина 15 марта.

И целого Ерёменко мало. ЦСКА вообще можно остановить? «Динамо» проиграло 1:4, и это оно ещё легко отделалось.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.