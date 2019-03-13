СКА — «Локомотив»: Давид Рундблад забросил третью победную шайбу в плей-офф

СКА встречался с «Локомотивом» в первом матче полуфинальной серии Западной конференции. Игра состоялась в Санкт-Петербурге и закончилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.



Единственный гол в этой встрече был забит на 7-й минуте третьего периода. Автором результативного броска стал защитник Давид Рундблад, реализовавший большинство после удаления Максима Осипова. Шведский защитник забросил третью шайбу в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина, и всякий раз его бросок оказывался победным.

Питерский клуб повел в серии до четырёх побед со счётом 1-0. Вторая игра пройдёт в Санкт-Петербурге 15 марта. В другой полуфинальной серии Западной конференции ЦСКА ведёт в серии с московским «Динамо» со счётом 1-0.

Проблемы СКА остались. Но у них есть суперджокер, и это не Гусев Шведский защитник Давид Рундблад редко проходил в состав осенью, а в этом плей-офф забил уже три победные шайбы.

Посмотреть видео гола Рундблада можно на официальном сайте КХЛ.