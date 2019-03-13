«Армейская» поддержка и красавицы-чирлидерши. Лучшие фото с игры ЦСКА — «Динамо»

13 марта в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» «армейцы» встречались с московским «Динамо» в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Игра закончилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.



Подопечные Игоря Никитина открыли счёт уже на 4-й минуте стараниями Кирилла Капризова. «Армейцы» укрепили преимущество в концовке периода благодаря голу Михаила Григоренко, на что гости ответили голом Михала Чайковски после перерыва. Хозяева снова увеличили преимущество до двух шайб после того, как Линден Вей реализовал численный перевес. В третьем игровом отрезке ЦСКА забросил четвёртую шайбу усилиями Никиты Нестерова.



«Армейцы» повели в серии до четырёх побед со счётом 1-0. Вторая игра пройдёт на арене команды Никитина 15 марта.



Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.