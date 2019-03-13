Крикунов: Миронов не охотился за Капризовым, сам бы не разбился

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после поражения в игре с ЦСКА (1:4) рассказал о противостоянии защитника команды Андрея Миронова и нападающего «армейцев» Кирилла Капризова.

«Изменения в составе на второй матч? Посмотрим, у нас особо некого ставить. Мы оказались не готовы к игре, потому что это ЦСКА.

Не знаю, что с Мироновым. Может, и в жизни что-то, а всё выходит на игру. Не думаю, что он охотился за Капризовым. Сам бы не разбился», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Подопечные Игоря Никитина открыли счёт уже на 4-й минуте стараниями Кирилла Капризова. «Армейцы» укрепили преимущество в концовке периода благодаря голу Михаила Григоренко, на что гости ответили голом Михала Чайковски после перерыва. Хозяева снова увеличили преимущество до двух шайб после того, как Линден Вей реализовал численный перевес. В третьем игровом отрезке ЦСКА забросил четвёртую шайбу усилиями Никиты Нестерова.