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Нестеров: счёт не отражает, какой была игра с «Динамо». Всё интересное впереди

Нестеров: счёт не отражает, какой была игра с «Динамо». Всё интересное впереди
Хоккей / КХЛ

Защитник ЦСКА Никита Нестеров проанализировал игру команды в первом матче полуфинальной серии Западной конференции с московским «Динамо» (4:1). В этой игре Нестеров отметился результативным броском.

«Тяжёлая игра. Счёт не отражает, насколько тяжёлой была игра. «Динамо» — хороший соперник. Мы забили свои голы и идём дальше, готовимся к следующей игре. Была большая пауза. Серия только началась, впереди всё самое интересное. В плей-офф все команды хорошие.

Гол Вея? Сорокин вышел из ворот, быстро дал пас мне, я увидел Окулова и сделал ему передачу», — передаёт слова Нестерова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Армейцы» повели в серии до четырёх побед со счётом 1-0. Вторая игра пройдёт на арене команды Никитина 15 марта.

И целого Ерёменко мало. ЦСКА вообще можно остановить?
«Динамо» проиграло 1:4, и это оно ещё легко отделалось.
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