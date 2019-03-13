Нестеров: счёт не отражает, какой была игра с «Динамо». Всё интересное впереди

Защитник ЦСКА Никита Нестеров проанализировал игру команды в первом матче полуфинальной серии Западной конференции с московским «Динамо» (4:1). В этой игре Нестеров отметился результативным броском.

«Тяжёлая игра. Счёт не отражает, насколько тяжёлой была игра. «Динамо» — хороший соперник. Мы забили свои голы и идём дальше, готовимся к следующей игре. Была большая пауза. Серия только началась, впереди всё самое интересное. В плей-офф все команды хорошие.

Гол Вея? Сорокин вышел из ворот, быстро дал пас мне, я увидел Окулова и сделал ему передачу», — передаёт слова Нестерова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Армейцы» повели в серии до четырёх побед со счётом 1-0. Вторая игра пройдёт на арене команды Никитина 15 марта.