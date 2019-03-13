Кожевников: в Питере судьи отработали чётко, не ищите подводных камней

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подвел итоги первых матчей полуфинальных серий Западной конференции, в которых в московском дерби ЦСКА переиграл «Динамо» (4:1), а СКА с минимальным счетом — «Локомотив» (1:0). Кожевников также прокомментировал историю Квартальнова, рассказанную тренером на послематчевой пресс-конференции.



«ЦСКА, и СКА являются фаворитами серий и два армейских коллектива добились заслуженных и логичных побед. Московское дерби получилось более «открытым» и во многом победу ЦСКА предопределили две шайбы, заброшенные ими в первом периоде. Динамовцы попытались навязать свою игру, сократили разрыв в счете до минимума, но армейцы не позволили сделать ничего больше. Что касается другой серии, питерцы действовали системно, намного быстрее и мобильнее. Ждали, что «Локомотив» пойдет вперед, но ярославцы осторожничали, в результате мы увидели всего одну шайбу.

В первом матче серии Илья Воробьев переиграл Дмитрия Квартальнова тактически. «Локомотив» почти не пускали на «пятачок», СКА очень грамотно действовал в обороне, по сути, за весь матч пропустив лишь пару контратак.

Следующие матчи вполне могут стать ключевыми. Одно дело 2-0 повести, а совершенно другое, если те же «Динамо» и «Локомотив» сумеют взять реванш. Есть предчувствие, что следующие матчи серии будут более богатыми на голы. Что касается судейства, то никаких судейских ошибок ни в одном из матчей лично я не заметил. Судьи отработали четко и не нужно тут искать подводных камней», — сказал Кожевников «Чемпионату».