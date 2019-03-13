Хафизуллин: Козун и Локтионов создали трудности, против них сложно играть

Защитник СКА Динар Хафизуллин проанализировал игру команды в матче с «Локомотивом» (1:0).

«Локомотив» — цепкая команда, тяжело преодолевать их оборону. Мы и в сезоне с ними тяжело играли, тяжело забивать голы. Ладно, большинство сегодня хорошо сработало, один раз. Не знаю, почему один, будем разбирать.

Козун, Локтионов, конечно, создали трудности. Против них тяжело играть, хорошая команда, и нападающие хорошие.

Первый период Ярославль начал, как мы и думали. Они старались активно играть, они всегда так играют. Впервые в плей-офф не пропустили? Вратарь хорошо сыграл, в обороне нормально сыграли. Но у них тоже были моменты, мы могли бы и лучше сыграть. Хорошо, что так всё закончилось», — передаёт слова Хафизуллина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.