Елесин: не мне судить, какие удаления были, наше дело — играть

Защитник «Локомотива» Александр Елесин подвёл итоги выездного матча со СКА (0:1).

«Двигаемся дальше, серия продолжается. Рано делать выводы, надо играть в свою игру. Не удалось забить в первом периоде, может, где-то не хватило хладнокровия, где-то немного не повезло. Разбор полётов оставили на завтра-послезавтра.

Не мне судить, какие удаления были, наше дело — играть.

Думаю, тренеры разберут игру и скажут, как нам дальше действовать. Не кажется, что «Локомотив» действовал сегодня слишком просто, чтобы обыграть СКА. Будем ли продолжать бросать как можно чаще, не улучшая позицию? Как нам тренеры скажут, так и будем действовать», — передаёт слова Елесина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.