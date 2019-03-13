Боченски: в первых матчах с «Авангардом» будем присматриваться друг к другу

Нападающий «Барыса» Брэндон Боченски поделился ожиданиями от предстоящей серии второго раунда плей-офф с «Авангардом».



«У нас много ребят, которые никогда в плей-офф КХЛ не играли. Семь матчей в первом раунде — нужный опыт, к тому же мы выиграли. «Барыс» готов, и три дня, думаю, достаточно для восстановления.



У «Авангарда» было больше времени, чтобы посмотреть на нас, изучить игру, подготовиться. Мы знаем тактику соперника, пересмотрели много видео. Думаю, первые два матча будем ещё присматриваться друг к другу.



Увидим в игре, получится ли «Барысу» противопоставить свой стиль стилю омичей. Отличие «Авангарда» от «Торпедо»? Думаю, «Авангард» — более организованная команда в атаке. «Торпедо» свободнее играет», — цитирует Боченски Sports.kz.

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