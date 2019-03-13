Кагарлицкий — о матче с ЦСКА: «Динамо» пропустило слишком лёгкие голы

Нападающий «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий поделился мнением о первом матче полуфинальной серии Западной конференции с ЦСКА (1:4). Единственный гол в составе бело-голубых забил защитник Михал Чайковски.



«Пропустили слишком лёгкие голы, надёжнее нужно было играть. Надеюсь, исправимся послезавтра. Мне не показалось, что не готовы, команда играла неплохо, просто пропустили очень легко. «Йокерит» действовал агрессивнее, ждали больше агрессии от ЦСКА, у них более мастеровитая команда. Завтра поговорим, обсудим, нужно разобрать ошибки. Утро вечера мудренее», — приводит слова Кагарлицкого официальный сайт КХЛ.

«Армейцы» повели в серии до четырёх побед со счётом 1-0. Вторая игра пройдёт на арене команды Никитина 15 марта.