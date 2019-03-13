Брюквин: «Динамо» не вкатилось в первый матч, но играть с ЦСКА можно и нужно

Форвард московского «Динамо» Владимир Брюквин оценил игру команды в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА (1:4).



«Где-то уверенности не хватило, не вкатились в первую игру. Может, соперника побаивались, надо больше бросать, играть против ЦСКА можно и нужно. В моментах с пропущенными шайбами можно было сыграть лучше, проще, игроков не терять. Нужно меньше ошибаться и найти свою игру», — приводит слова Брюквина официальный сайт КХЛ.



Подопечные Игоря Никитина открыли счёт уже на 4-й минуте стараниями Кирилла Капризова. «Армейцы» укрепили преимущество в концовке периода благодаря голу Михаила Григоренко, на что гости ответили голом Михала Чайковски после перерыва. Хозяева снова увеличили преимущество до двух шайб после того, как Линден Вей реализовал численный перевес. В третьем игровом отрезке ЦСКА забросил четвёртую шайбу усилиями Никиты Нестерова.