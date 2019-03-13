Чайковски: Крикунов после матча с ЦСКА был очень злым

Защитник московского «Динамо» Михал Чайковски поделился мнением о первом матче второго раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА (1:4).



«Тяжёлая игра сегодня, хозяева действовали очень быстро, нужно быть готовыми к следующему матчу. Будем обсуждать завтра, конечно, наш тренер был очень злым. Нужно выигрывать вторую игру, действовать быстрее, быть командой», — цитирует Чайковски официальный сайт КХЛ.



Подопечные Игоря Никитина открыли счёт уже на 4-й минуте стараниями Кирилла Капризова. «Армейцы» укрепили преимущество в концовке периода благодаря голу Михаила Григоренко, на что гости ответили голом Михала Чайковски после перерыва. Хозяева снова увеличили преимущество до двух шайб после того, как Линден Вей реализовал численный перевес. В третьем игровом отрезке ЦСКА забросил четвёртую шайбу усилиями Никиты Нестерова.

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