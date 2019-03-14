Кузнецов: в «Вашингтоне» нет раздолбаев и никто не тянет одеяло на себя

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов после поражения в матче с «Питтсбург Пингвинз» (3:5) прокомментировал выступление столичного клуба в нынешнем сезоне.

«Ничего страшного не произошло — такое иногда случается по ходу сезона. Проиграешь пару матчей, потом эмоционально падаешь. Это бывает с любой командой. Возможно, лишь несколько клубов проходят сезон ровно, без спадов. У большинства же иногда что-то не получается. В этом, наверное, вся фишка хоккея. Такая встряска периодически нужна, чтобы и коллектив становился ещё более дружным, и к работе ты начинал по-другому относиться. Никому не хочется проигрывать. Но бывает, что не всё идет так, как надо.

Что изменилось в команде после паузы на Матч звёзд? Не знаю. Наверное, хорошо отдохнули, перезагрузились эмоционально. Когда проигрываешь, всегда сложно даже на тренировку приходить — переживаешь из-за неудач. У нас ведь в команде нет, как говорится, раздолбаев, которые относились бы к игре спустя рукава. Все нервничали из-за серии поражений — это копилось как снежный ком. Потом сбросили его и одержали важную победу сразу после перерыва на Матч всех звёзд.

Как прокомментирую серию из семи побед? Так же, как и семь поражений (улыбается). В принципе, всё зеркально. Когда выигрываешь, с удовольствием приходишь на тренировку и видишь, как все в команде тоже улыбаются. Главное, что мы играем в правильный хоккей. Никто не думает о личной статистике и не тянет одеяло на себя. Стараемся играть на команду и выполнять тренерскую установку», — приводят слова Кузнецова «Известия».