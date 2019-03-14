Каменский: Малкин — многолетний лидер «Питтсбурга», один из лучших игроков в НХЛ

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский прокомментировал тот факт, что нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал 1000-е очко за карьеру в НХЛ.

«Хочется поздравить Женю с этим великим достижением. Для любого хоккеиста набрать тысячу очков в НХЛ — это запредельная мечта, и Малкин заслужил того, чтобы её реализовать. Он многолетний лидер «Пингвинз», один из лучших игроков во всей лиге. Хочу пожелать ему ещё долго играть за «Питтсбург» и набрать ещё минимум 500 очков.

Кто лучший российский игрок в истории НХЛ? Как можно сделать выбор между ними? Фёдоров, Ковалёв, Малкин, Овечкин и Могильный — это игроки запредельного уровня, и сравнивать их некорректно. Плюс к этой компании я бы добавил Павла Дацюка — гениального ассистента», — приводят слова Каменского «Известия».

На счету Малкина 1000 очков в НХЛ — 391 гол и 609 голевых передач. Россиянину понадобилось 848 матчей, чтобы достичь этого показателя. Он стал 88-м игроком в истории и 5-м действующим хоккеистом лиги, которому покорился этот рубеж.

Из российских игроков этот барьер преодолели Алексей Ковалёв (1029), Александр Могильный (1032), Сергей Фёдоров (1179) и Александр Овечкин (1200). После 64 матчей нынешнего сезона на счету Малкина 70 (21+49) очков.

Не перевелись ещё русские богатыри в Америке! У Малкина 1000 очков в НХЛ Есть пятый россиянин в «клубе тысячников». Форвард «Питтсбурга» сделал это в матче против Овечкина.