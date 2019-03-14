Кузнецов: для меня сборная — это всё, я вырос на играх национальной команды

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов заявил о готовности сыграть за сборную России на чемпионате мира в Словакии, а также оценил шансы «Кэпиталз» на вторую подряд победу в Кубке Стэнли.

«В принципе, для меня сборная — это всё. Я не раз говорил, что вырос на играх национальной команды. В детстве не было возможности смотреть матчи НХЛ — тогда не было ни компьютеров, ни интернета. Я всегда смотрел, как люди играли и отдавались за сборную. Как сейчас, помню гол Ильи Ковальчука в Квебеке. После таких моментов сложно отказать национальной команде. Всё-таки надеюсь, не придется раздумывать над этим предложением. Буду играть в хоккей и получать удовольствие на любом турнире.

Конечно, всегда хочется выиграть Кубок Стэнли. Но надо понимать, что два раза подряд его удавалось завоевать только командам типа «Детройта» во времена, когда там все легенды играли. Сейчас в принципе все участники чемпионата НХЛ равные», — приводят слова Кузнецова «Известия».