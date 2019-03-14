Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Нью-Джерси» прервал серию из семи поражений, обыграв «Эдмонтон»

«Нью-Джерси» прервал серию из семи поражений, обыграв «Эдмонтон»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» на выезде уверенно обыграл «Эдмонтон Ойлерз» — 6:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кенни Агостино, Трэвис Зейджак, Деймон Сиверсон, Джон Кенневилль, Кевин Руни и Блейк Коулман. У гостей отличились Сэм Ганье, Алекс Чиассон и Мэтт Беннинг.

Агостино (1+1) был признан первой звездой встречи, Сиверсон (1+1) – второй, Коннор Макдэвид (0+2) – третьей.

Российский защитник «дьяволов» Егор Яковлев участия в матче не принимал.

«Нью-Джерси» прервал серию из семи поражений, но остался на 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с 61 баллов в активе. У «Эдмонтона» (69) два поражения в трёх встречах. «Нефтяники» отстают от зоны плей-офф на шесть очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2019, четверг. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3 : 6
2:2, 1:3, 0:1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 – Агостино (Грин, Руни) – 07:34 (5x5), 1:1 – Ганье (Хайра, Беннинг) – 09:37 (5x5), 2:1 – Чиассон (Макдэвид, Клефбом) – 14:22 (5x5), 2:2 – Зейджак (Сиверсон) – 19:41 (5x4), 2:3 – Сиверсон (Стэффорд, Кэррик) – 26:23 (5x4), 2:4 – Кенневилль (Гэбриэл, Батчер) – 32:49 (5x5), 2:5 – Руни (Агостино) – 36:32 (5x5), 3:5 – Беннинг (Макдэвид, Секера) – 39:19 (4x4), 3:6 – Коулман (Грин) – 52:06 (4x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент