«Нью-Джерси» прервал серию из семи поражений, обыграв «Эдмонтон»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» на выезде уверенно обыграл «Эдмонтон Ойлерз» — 6:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кенни Агостино, Трэвис Зейджак, Деймон Сиверсон, Джон Кенневилль, Кевин Руни и Блейк Коулман. У гостей отличились Сэм Ганье, Алекс Чиассон и Мэтт Беннинг.

Агостино (1+1) был признан первой звездой встречи, Сиверсон (1+1) – второй, Коннор Макдэвид (0+2) – третьей.

Российский защитник «дьяволов» Егор Яковлев участия в матче не принимал.

«Нью-Джерси» прервал серию из семи поражений, но остался на 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с 61 баллов в активе. У «Эдмонтона» (69) два поражения в трёх встречах. «Нефтяники» отстают от зоны плей-офф на шесть очков.