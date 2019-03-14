Незавершённый камбэк «Торонто» со счёта 0:5 — в обзоре матча с «Чикаго»

«Чикаго Блэкхоукс» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершилась со счётом 5:4 (4:0, 1:1, 0:3) в пользу гостей. Для «Блэкхоукс» эта победа стала четвёртой кряду. По ходу матча подопечные Джереми Коллитона вели со счётом 5:0.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Чикаго» Брендан Перлини, который набрал 3 (1+2) очка. По два балла в составе победителей набрали Брэндон Саад (1+1) и Дилан Строум (0+2).

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

Российский нападающий «Блэкхоукс» Артём Анисимов провёл на льду 16 минут 34 секунды, нанёс два броска в створ ворот и отметился голевой передачей. Защитник «Торонто» Никита Зайцев окончил матч с показателем полезности «-2». Игорь Ожиганов очков не набрал.