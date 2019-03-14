Гендиректор «Динамо» СПб — о вступлении в КХЛ: сегодня об этом не думаем

Генеральный директор санкт-петербургского «Динамо» Сергей Черкас объяснил отставку Сергея Орешкина и заявил, что на данный момент у клуба нет мыслей о вступлении в КХЛ.

«Мы поступили так, потому что проанализировали работу Орешкина. Из последних девяти матчей в «регулярке» на выезде восемь «Динамо» проиграло. Выхода не было. Нужно было попробовать хоть что-то, ведь впереди был плей-офф. И после того как команда вернулась с очередного выезда, потерпев четыре поражения, мы решили доверить команду Башкатову, посмотреть, насколько он сможет разобраться в этой ситуации.

Будем определяться, кто из игроков остаётся в команде, кто – нет, добавлять в состав ещё больше своих воспитанников. У нас есть хорошие ребята в молодёжной команде – Васильев, Назаревич, Васин, Баранов. Хотим, чтобы они уже подключались. Придётся годик-два потерпеть, пока всё это заработает.

Что касается наставника, то Башкатов ещё исполняет обязанности главного тренера, но мы ведём переговоры с разными специалистами. В нынешнем составе тренерский штаб не останется. Потому что им была поставлена задача пройти первый раунд плей-офф, но этого не произошло.

Думаем ли мы о КХЛ? Сегодня – нет», — приводит слова Черкаса «Вечерний Санкт-Петербург».