Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Давыдов — об игре «Динамо»: Мальцев был в шоке — ни одного паса из обороны

Давыдов — об игре «Динамо»: Мальцев был в шоке — ни одного паса из обороны
Хоккей / КХЛ

Легендарный защитник московского «Динамо», трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о поражении бело-голубых в первом матче серии второго раунда плей-офф с ЦСКА (1:4, 0-1).

«Огорчился не столько из-за счёта, сколько из-за игры. Несмотря на все слова, бело-голубые стартовали не так, как это было нужно для борьбы против сильного соперника. Команда оказалась не готова к началу серии, а ведь в плей-офф старт всегда очень важен.

Расстроили прежде всего защитники „Динамо“. Мы находились на арене вместе с Александром Мальцевым, так вот Александр Николаевич был в шоке: ни одного первого паса из обороны мы не увидели, шёл постоянный выброс через борт. О какой контригре может идти речь?

Я недавно видел в прессе ведомости команд КХЛ. Да, на Западе «армейцы» Москвы и Питера впереди, но ведь и у «Динамо», судя по СМИ, третий-четвёртый бюджет в конференции. Так что никакой пропасти быть не должно, есть все возможности бороться как минимум на равных. И я надеюсь, что по ходу серии, особенно на прекрасной домашней арене, родной клуб прибавит", — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

И целого Ерёменко мало. ЦСКА вообще можно остановить?
«Динамо» проиграло 1:4, и это оно ещё легко отделалось.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент