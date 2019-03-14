Давыдов — об игре «Динамо»: Мальцев был в шоке — ни одного паса из обороны

Легендарный защитник московского «Динамо», трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о поражении бело-голубых в первом матче серии второго раунда плей-офф с ЦСКА (1:4, 0-1).

«Огорчился не столько из-за счёта, сколько из-за игры. Несмотря на все слова, бело-голубые стартовали не так, как это было нужно для борьбы против сильного соперника. Команда оказалась не готова к началу серии, а ведь в плей-офф старт всегда очень важен.



Расстроили прежде всего защитники „Динамо“. Мы находились на арене вместе с Александром Мальцевым, так вот Александр Николаевич был в шоке: ни одного первого паса из обороны мы не увидели, шёл постоянный выброс через борт. О какой контригре может идти речь?

Я недавно видел в прессе ведомости команд КХЛ. Да, на Западе «армейцы» Москвы и Питера впереди, но ведь и у «Динамо», судя по СМИ, третий-четвёртый бюджет в конференции. Так что никакой пропасти быть не должно, есть все возможности бороться как минимум на равных. И я надеюсь, что по ходу серии, особенно на прекрасной домашней арене, родной клуб прибавит", — цитирует Давыдова Russia-Hockey.