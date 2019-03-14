Билялетдинов: мы продолжаем свою работу. Сил достаточно

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал итоги сезона для команды, а также рассказал о своём будущем в клубе.

«Сезон прошёл неплохо, если не касаться плей-офф. В целом команда играла ровно. Сказать, что плохо, я не могу. Плей-офф, конечно, был не позитивный, это смазало нашу работу.

Сколько нужно времени на перестройку команды? Сейчас смысла нет говорить об этом, тем более что контракты до конца апреля. Мы продолжаем свою работу. Сил достаточно.

Подъяпольскому не хватило опыта. Он был готов, но настолько, насколько он мог быть готов на сегодняшний день. Когда случилась такая ситуация с Гариповым, он был у нас рядом, мы его пригласили. Парень перспективный.

Какая связь Мойсанена с травмой Гарипова? Это не связано с уходом Мойсанена, не надо это связывать. Есть проблема, которая возникла", — цитирует Билялетдинова «Спорт Бизнес Online».