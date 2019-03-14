«Сибирь» продлила контракт с лучшим бомбардиром команды Дмитрием Саюстовым

«Сибирь» продлила контракт с лучшим бомбардиром команды в минувшем сезоне Дмитрием Саюстовым, информирует официальный «твиттер» новосибирского клуба. Соглашение рассчитано ещё на два сезона.

Хоккеист является воспитанником челябинского хоккея, а в КХЛ дебютировал в составе нижегородского «Торпедо» в сезоне-2008/09. Также опытный нападающий выступал за такие клубы, как ЦСКА, «Трактор», «Адмирал» и «Салават Юлаев».

Дмитрий пополнил состав «Сибири» в сентябре 2018 года. В минувшем сезоне Саюстов забросил 12 шайб и сделал 19 результативных передач в 54 матчах регулярного сезона, заработав показатель полезности "+2".

В общей сложности за карьеру в лиге 31-летний форвард провёл 392 матча и набрал 112 (57+55) очков при показателе полезности «-29».