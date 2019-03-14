«Ястребы на охоте» — «Авангард» представил проморолик к серии с «Барысом»

Омский «Авангард» представил проморолик к стартующей сегодня, 14 марта, серии второго раунда Кубка Гагарина с астанинским «Барысом».

«Впереди большая охота. Актёр озвучки: Олег Есенин. Ролик озвучен в пародийных целях», — написано в анонсе к ролику на YouTube-канале «ястребов».

Видео также можно посмотреть на YouTube-канале «Авангарда».

В четвертьфинале Кубка Гагарина в Восточной конференции «Авангард» обыграл чемпиона КХЛ-2018 «Ак Барс» (4-0). В свою очередь подопечные Андрея Скабелки в единственной семиматчевой серии первого раунда победили «Торпедо» (4-3). Расписание игр: 14 марта, 16 марта, 18 марта, 20 марта и, если потребуется, 22 марта, 24 марта, 26 марта. «Барыс» начинает серию на домашнем льду.