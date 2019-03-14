Буре: теперь Малкин в элитном клубе — таких, как он, всего 88 человек

Легендарный форвард Павел Буре прокомментировал очередное достижение нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина — он набрал 1000-е очко за карьеру в НХЛ.

«Тот факт, что Малкин выиграл три Кубка Стэнли, говорит о том, что он, безусловно, великий хоккеист, который войдет в историю мирового хоккея. А его 1000-е очко — это большое достижение. Теперь он в элитном клубе — таких, как он, всего 88 человек.



Самый великий российский игрок в истории НХЛ? У каждого свое субъективное мнение на этот счет, поэтому от моего выбора ничего не изменится. Мой любимый хоккеист в истории НХЛ — Уэйн Гретцки», – приводят слова Буре «Известия».

На счету Малкина 1000 очков в НХЛ — 391 гол и 609 голевых передач. Россиянину понадобилось 848 матчей, чтобы достичь этого показателя. Он стал 88-м игроком в истории и пятым действующим хоккеистом лиги, которому покорился этот рубеж.

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