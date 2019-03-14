Бек: десять дней отдыха могут сказаться на «Авангарде», но мы упорно работали

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Тейлор Бек поделился ожиданиями перед началом серии плей-офф с астанинским «Барысом». Первая встреча противостояния состоится сегодня, 14 марта, начало игры — в 16:30 мск.



«Чувствую себя хорошо. Мы потренировались в перерыве, с нетерпением ждём начала матчей. Конечно, десять дней отдыха могут сказаться на нашей игре, но мы упорно работали, чтобы оказаться в форме.



В предыдущей серии матчей мы чувствовали себя уверенно и хотим продолжить играть так же. В противостоянии с „Барысом“ крайне важно быть свежими, показывать скоростной хоккей — именно так мы победили „Ак Барс“.



»Барыс" определённо хорошо смотрится в нападении. Нам нужно отрабатывать в обороне, тогда всё пойдёт как надо", — рассказал Бек в интервью You-Tube-каналу клуба.