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Бек: десять дней отдыха могут сказаться на «Авангарде», но мы упорно работали

Бек: десять дней отдыха могут сказаться на «Авангарде», но мы упорно работали
Хоккей / КХЛ

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Тейлор Бек поделился ожиданиями перед началом серии плей-офф с астанинским «Барысом». Первая встреча противостояния состоится сегодня, 14 марта, начало игры — в 16:30 мск.

«Чувствую себя хорошо. Мы потренировались в перерыве, с нетерпением ждём начала матчей. Конечно, десять дней отдыха могут сказаться на нашей игре, но мы упорно работали, чтобы оказаться в форме.

В предыдущей серии матчей мы чувствовали себя уверенно и хотим продолжить играть так же. В противостоянии с „Барысом“ крайне важно быть свежими, показывать скоростной хоккей — именно так мы победили „Ак Барс“.

»Барыс" определённо хорошо смотрится в нападении. Нам нужно отрабатывать в обороне, тогда всё пойдёт как надо", — рассказал Бек в интервью You-Tube-каналу клуба.

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