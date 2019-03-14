Величкин: игра Мозякина и Кулёмина в плей-офф? Это спорт, мы же не яму копаем

Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин поделился мнением об игре в плей-офф нападающих Сергея Мозякина и Николая Кулёмина. Звёздные форварды не забили ни одной шайбы в серии с «Салаватом Юлаевым» (2-4).



«Невыразительная игра Мозякина и Кулёмина в плей-офф? Есть куча объективных и куча субъективных причин. Это первое. Второе – это спорт, мы же не яму копаем. В спорте есть много всяких нюансов. Здесь всё решают секунды, мгновения и сантиметры. Если бы шайба в овертайме пролетела на три сантиметра ближе, то мы бы выиграли. А она пролетела на три сантиметра дальше, поэтому мы проиграли.



Мы очень хотели выиграть, готовились к плей-офф. Концовку регулярного чемпионата команда отыграла очень здорово. Это субъективно. А объективно – мы последние матчи играли с очень сильными соперниками. Мы не выбирали, а играли на полную катушку. Но не подумайте, что это оправдание.



Объективно у Уфы все лидеры готовились и отдыхали. Мы играли через день с топовыми командами и через день, без выходного, мы начали играть плей-офф. Была ли какая-то эпидемия гриппа? Нет, абсолютно ничего не было. Болел у нас Дронов, он простыл. Ну и Мозякин немножко простуженным был. Но эта простуда не имеет к гриппу никакого отношения.



По контрактам игроков предстоит работа. Сейчас ничего сказать не могу, у всех действующие соглашения до 30 апреля. Думаем, решаем, стараемся максимально уложиться в потолок.



Хартикайнен выложил в «Инстаграме» фотографию с убитыми лисами? Я не смотрю это и не хочу на эту тему разговаривать», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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