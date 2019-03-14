Николишин: серия с бывшей командой – дополнительная мотивация для Скабелки

Известный в прошлом игрок и тренер Андрей Николишин поделился мнением о противостоянии «Барыса» и «Авангарда» в полуфинале плей-офф Восточной конференции.



«Авангард» однозначный фаворит? Я бы так не сказал. Всё-таки «Барыс» вторым закончил, а «Авангард» пониже, поэтому нельзя называть омичей фаворитами. Да, они прошли «Ак Барс», но это не говорит о том, что всё так однозначно.



Вратари «Барыса» — это отдельная тема, считаю, что это самое слабое место у команды. Что касается голкиперов омичей, то скажу следующее: «Авангард» играет в очень быстрый атакующий хоккей, но часто нарывается на контратаки. И если вратари не подтащат, то у «Барыса» есть нападающие, которые знают, как забивать. Североамериканцы играют продуктивно, нагло, с хорошими бросками. И как здесь себя поведёт тот же Бобков, это большой вопрос. Когда он играл в «Адмирале» у него была проблема именно в психологии: пропускал несколько шайб, переживал и не мог потом собраться. Поэтому сложно сказать, как он себя поведёт сейчас, если такая ситуация возникнет. Очень надеюсь, что он преодолел этот комплекс.



Будет ли у Скабелки особенная мотивация? Конечно, лучше спросить у Андрея Владимировича. Но любому тренеру хочется доказать свою профпригодность бывшей команде. Наверное, это будет дополнительный стимул и для Скабелки, и для его команды. Игроки будут на подсознании иметь это в виду и мотивировать себя на дополнительную поддержку тренера", — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Фаворит ли «Авангард» и в чём сила Уфы? Николишин – о полуфиналах Востока Шансы «Салавата Юлаева» и «Барыса» на выход в финал конференции.