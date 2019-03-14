«Барыс» — «Авангард»: стали известны составы на первый матч серии

Стали известны составы астанинского «Барыса» и хоккейного клуба «Авангард» на первый матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции, информируют команды в «Твиттере». Игра состоится сегодня, 14 марта, начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Барыс»:
Карлссон (Граховина);
Сведберг — Маклюков, Фрэттин — Валк — Боченски;
Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Шевченко;
Блэкер — Семёнов, Михайлис — Бойд — Акользин;
Липин, Асетов — Сагадеев — Петухов.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Пивцакин — Франсон, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Петров;
Манукян, Яремчук, Стольберг — Деарне — Бек.
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