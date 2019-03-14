Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Барыс» — «Авангард»: стали известны составы на первый матч серии

«Барыс» — «Авангард»: стали известны составы на первый матч серии
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы астанинского «Барыса» и хоккейного клуба «Авангард» на первый матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции, информируют команды в «Твиттере». Игра состоится сегодня, 14 марта, начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Барыс»:

Карлссон (Граховина);
Сведберг — Маклюков, Фрэттин — Валк — Боченски;
Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Шевченко;
Блэкер — Семёнов, Михайлис — Бойд — Акользин;
Липин, Асетов — Сагадеев — Петухов.

«Авангард»:

Бобков (Налимов);
Пивцакин — Франсон, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Петров;
Манукян, Яремчук, Стольберг — Деарне — Бек.

Фаворит ли «Авангард» и в чём сила Уфы? Николишин – о полуфиналах Востока
Шансы «Салавата Юлаева» и «Барыса» на выход в финал конференции.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент