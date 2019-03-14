Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и уфимского «Салавата Юлаева» на первый матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции, информируют команды в «Твиттере». Игра состоится сегодня, 14 марта, начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин);
Василевский — Вишневский, Доус — Литовченко — Секстон;
Гуркин — Трямкин, Гареев — Паре — Голышев;
Мамкин — Бодров, Крикунов — Кучерявенко — Казионов;
Валитов, Чесалин — Торченюк — Обидин, Рассейкин.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Сергеев, Ткачёв — Бурмистров — Рыбин;
Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;
Елизаров, Скориков, Солодухин — Хохряков — Майоров.
«Автомобилист» — «Салават»: опубликованы составы на игру