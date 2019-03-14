С. Зубов: об успехе «Сочи» говорить нельзя, сезон оценю на четыре с минусом

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Сергей Зубов подвёл итоги сезона для своей команды. Черноморский клуб вылетел в первом раунде плей-офф, уступив «Локомотиву» (2-4).



«Скажу честно: мы не сомневались, что попадём в плей-офф. На это и настраивали ребят, весь сезон шли к такому результату. Было не до конца понятно, с какого места начнём – это да.



Мы проиграли в первом раунде, об успехе вряд ли можно говорить. По поводу регулярки – была задача попасть в плей-офф, мы её выполнили. Как мы это сделали, была ли стабильность или нет, главное – результат, а результат — шестое место. Да, нужно многое улучшать, есть над чем работать, и мы будем работать. Если говорить об оценке… По нашим возможностям, наверное, это четвёрка. С минусом.



Контуры команды на следующий сезон? Ведётся работа по некоторым ребятам, с которыми хотим продолжить отношения. Есть несколько спорных позиций, которые будем пересматривать. Но мы не можем переоценивать свои силы. В рамках возможностей клуба обязательно попытаемся усилиться», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

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