Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Барыс» — «Авангард»: Петров забил гол, выкатившись из-за ворот

«Барыс» — «Авангард»: Петров забил гол, выкатившись из-за ворот
Хоккей / КХЛ

В первом периоде матча астанинского «Барыса» и хоккейного клуба «Авангард» гости открыли счёт усилиями нападающего Кирилла Петрова. Форвард забил гол, выкатившись из-за ворот соперника и отправив шайбу точно в угол.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Барыс»:

Карлссон (Граховина);
Сведберг — Маклюков, Фрэттин — Валк — Боченски;
Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Шевченко;
Блэкер — Семёнов, Михайлис — Бойд — Акользин;
Липин, Асетов — Сагадеев — Петухов.

«Авангард»:

Бобков (Налимов);
Пивцакин — Франсон, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Петров;
Манукян, Яремчук, Стольберг — Деарне — Бек.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент