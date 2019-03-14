«Барыс» — «Авангард»: Петров забил гол, выкатившись из-за ворот

В первом периоде матча астанинского «Барыса» и хоккейного клуба «Авангард» гости открыли счёт усилиями нападающего Кирилла Петрова. Форвард забил гол, выкатившись из-за ворот соперника и отправив шайбу точно в угол.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Команды вышли на лёд в следующих составах:



«Барыс»:



Карлссон (Граховина);

Сведберг — Маклюков, Фрэттин — Валк — Боченски;

Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Шевченко;

Блэкер — Семёнов, Михайлис — Бойд — Акользин;

Липин, Асетов — Сагадеев — Петухов.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Пивцакин — Франсон, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;

Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Петров;

Манукян, Яремчук, Стольберг — Деарне — Бек.