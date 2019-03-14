«Барыс» — «Авангард»: Петров забил гол, выкатившись из-за ворот

В первом периоде матча астанинского «Барыса» и хоккейного клуба «Авангард» гости открыли счёт усилиями нападающего Кирилла Петрова. Форвард забил гол, выкатившись из-за ворот соперника и отправив шайбу точно в угол.
Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Команды вышли на лёд в следующих составах:
«Барыс»:
Карлссон (Граховина);
Сведберг — Маклюков, Фрэттин — Валк — Боченски;
Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Шевченко;
Блэкер — Семёнов, Михайлис — Бойд — Акользин;
Липин, Асетов — Сагадеев — Петухов.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Пивцакин — Франсон, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Петров;
Манукян, Яремчук, Стольберг — Деарне — Бек.