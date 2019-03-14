Величкин: легионеры в «Металлурге», кроме Расмуссена, наверняка будут другие

Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о селекционных планах команды. Напомним, тренерский штаб Йозефа Яндача продолжит работу с клубом.



«У нас большое количество игроков на контрактах. Сегодня нам нужно усиление легионерского крыла, потому что из легионеров у нас только один игрок на контракте – Деннис Расмуссен. Он и остаётся. По остальным игрокам мы принимаем решения.



Из новшеств? Надо понимать, что легионеры будут, скорее всего, другие, кроме Расмуссена. По нашим игрокам, у кого контракты закончились, на тех будем смотреть. Но таких ребят немного. У кого контракты существуют – тоже возможны варианты. Я не могу называть, естественно, конкретные фамилии, потому что у них действующие соглашения до 30 апреля. Мы не можем вести переговоры с теми игроками, которые сегодня находятся в других клубах, независимо от того, где они. В первую очередь это касается Северной Америки. По европейским игрокам уже можно разговаривать. У нас есть огромное количество наработок», — цитирует функционера официальный сайт клуба.

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