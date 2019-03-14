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Денис Платонов завершает карьеру и может стать тренером в Магнитогорске

Денис Платонов завершает карьеру и может стать тренером в Магнитогорске
Хоккей / КХЛ

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Денис Платонов решил завершить игровую карьеру, сообщил вице-президент команды Геннадий Величкин.

«Денис — это наша легенда. Это человек не местный, но который пришёл в команду и стал самым местным. Вот других слов у меня нет. Да, правда, Денис решил закончить карьеру, но у нас есть варианты по продолжению работы с Денисом в качестве тренера. Где и в каком качестве – вы узнаете позже», — приводит слова Величкина официальный сайт клуба.

37-летний Платонов — воспитанник саратовского хоккея. За «Металлург» нападающий выступает с 2005 года, с перерывом на сезон, проведённый в «Салавате Юлаеве». Платонов — трёхкратный чемпион России и двукратный победитель Кубка Гагарина.

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